Лесопатолог и коренщик вошли в рейтинг самых необычных вакансий России

Чайный сомелье — это работник сферы общепита. Он умеет правильно приготовить чай и красиво его подать. На сервисах по поиску работы даже человека без опыта готовы обучить этому мастерству прямо на рабочем месте. За смену такой работник обычно получает от 1,8 тыс. до 3 тыс. рублей.