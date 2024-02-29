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Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Лесопатолог и коренщик вошли в рейтинг самых необычных вакансий России

Лесопатолог и коренщик вошли в рейтинг самых необычных вакансий России

29 февраля 2024, 18:26
Фото: 1MI
Некоторое время назад на рынке вакансий появились довольно необычные позиции. Познакомьтесь с некоторыми вакансиями и узнайте, может они вам подойдут.

Сначала постараемся разобраться, кто же такой лесопатолог. Как пишет newia.ru, в обязанности этого специалиста входит определение болезней деревьев и их последующее лечение. Зарплата у такого специалиста стартует от 90 тыс. рублей.

Коренщик — это уже термин из ресторанного бизнеса. Этот специалист работает с овощами: моет, сушит, сортирует, упаковывает. Среди его основных обязанностей — работать быстро и содержать рабочее место в чистоте. Зарплата начинающего специалиста начинается от 30 тыс. рублей.

Следующая профессия — тусовщик. Оказывается, это вовсе не состояние души, а должность. Руководители развлекательных заведений часто пользуются их услугами. В круг их обязанностей входит создавать праздничную атмосферу и веселить посетителей заведения. Такая работа хорошо оплачивается — от 80 тыс. рублей.

Чайный сомелье — это работник сферы общепита. Он умеет правильно приготовить чай и красиво его подать. На сервисах по поиску работы даже человека без опыта готовы обучить этому мастерству прямо на рабочем месте. За смену такой работник обычно получает от 1,8 тыс. до 3 тыс. рублей.

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