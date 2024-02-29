Лесопатолог и коренщик вошли в рейтинг самых необычных вакансий России

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Сначала постараемся разобраться, кто же такой лесопатолог. Как пишет newia.ru, в обязанности этого специалиста входит определение болезней деревьев и их последующее лечение. Зарплата у такого специалиста стартует от 90 тыс. рублей.
Коренщик — это уже термин из ресторанного бизнеса. Этот специалист работает с овощами: моет, сушит, сортирует, упаковывает. Среди его основных обязанностей — работать быстро и содержать рабочее место в чистоте. Зарплата начинающего специалиста начинается от 30 тыс. рублей.
Следующая профессия — тусовщик. Оказывается, это вовсе не состояние души, а должность. Руководители развлекательных заведений часто пользуются их услугами. В круг их обязанностей входит создавать праздничную атмосферу и веселить посетителей заведения. Такая работа хорошо оплачивается — от 80 тыс. рублей.
Чайный сомелье — это работник сферы общепита. Он умеет правильно приготовить чай и красиво его подать. На сервисах по поиску работы даже человека без опыта готовы обучить этому мастерству прямо на рабочем месте. За смену такой работник обычно получает от 1,8 тыс. до 3 тыс. рублей.