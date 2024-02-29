Косачёв: в послании Путина парламенту ни разу не прозвучало слово «санкции»

Константин Косачёв, вице-спикер Совета Федерации России, заявил в интервью RT, что в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию самое важное то, что слово «санкции» ни разу не было упомянуто.