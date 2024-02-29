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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Косачёв: в послании Путина парламенту ни разу не прозвучало слово «санкции»

29 февраля 2024, 18:19
Константин Косачёв, вице-спикер Совета Федерации России, заявил в интервью RT, что в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию самое важное то, что слово «санкции» ни разу не было упомянуто.

По его мнению, это говорит о том, что Россия идет своим путем. Он подчеркнул, что политика изоляции и сдерживания России не имеет значения для страны, пишет RT.

Владимир Путин завершил свое послание Федеральному собранию словами о вере в успех России.

Официальный представитель МИД России, Мария Захарова отметила, что главным в послании президента парламенту стало то, что Путин дал понять: Россия соревнуется не с другими странами, а с самой собой.

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