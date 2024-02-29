Косачёв: в послании Путина парламенту ни разу не прозвучало слово «санкции»

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
По его мнению, это говорит о том, что Россия идет своим путем. Он подчеркнул, что политика изоляции и сдерживания России не имеет значения для страны, пишет RT.
Владимир Путин завершил свое послание Федеральному собранию словами о вере в успех России.
Официальный представитель МИД России, Мария Захарова отметила, что главным в послании президента парламенту стало то, что Путин дал понять: Россия соревнуется не с другими странами, а с самой собой.