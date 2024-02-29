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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Кому в России выгоднее получать зарплату каждый день

29 февраля 2024, 07:17
В России большинство людей получает зарплату раз в месяц, но есть категории граждан, которым было бы удобнее получать ежедневную оплату. Об этом говорит Максим Герасимов из DKRS.

Согласно его словам, такой формат оплаты подходит для линейного персонала, тех, кто выполняет простые задачи в различных сферах деятельности. Они часто меняют место работы и не планируют на долгую перспективу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также, по мнению эксперта, ежедневная оплата будет хорошим вариантом для молодых специалистов, у которых еще нет обязательств по оплате коммунальных услуг и аренде жилья.

Для них такой формат оплаты может быть связан со стабильностью. Ведь им не нужно считать доходы на протяжении месяца, зарплата выплачивается сразу после выполнения задания. Таким образом, они получают деньги каждый день и могут рассчитывать на стабильность.

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