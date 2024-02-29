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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Соцфонд по Тюменской области рассказал, как изменился график выплат на март 2024 года.

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в марте 2024 года

29 февраля 2024, 08:33
Фото: 1MI
Соцфонд по Тюменской области рассказал, как изменился график выплат на март 2024 года.

Стало известно, когда в Тюмени дадут пенсии и пособия в марте 2024 года

В Тюменской области из-за праздничных дней изменится график выплат пенсий и пособий в марте. В социальном фонде отметили, что дата зачисления средств зависит от назначения выплаты.

С 1 марта семьи с детьми в Тюменской области начнут получать соцвыплаты. Как пояснили в Соцфонде региона, если дата поступления средств приходится на выходной или праздничный день, то деньги будут переведены заранее.

Когда поступят пособия для семей с детьми в марте 2024 года?

Так, досрочно, 1 марта, тюменцы получат пособие по беременности, социальную выплату на детей до 3 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также единое пособие на детей в возрасте до 17 лет.

Ежемесячные выплаты по маткапиталу будут начислены 5 марта, а работающие родители смогут получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 7 марта.

«Это выплаты за февраль именно по графику. Если граждане в феврале уже получили досрочную выплату в течение 5 рабочих дней после назначения, то следующая выплата будет в апреле (за марта)», — пояснили «Нашему городу» в СФР по Тюменской области.

Когда придут пенсии в марте 2024 года? График выплат

Из-за праздничных и выходных дней изменится и выплата пенсий в Тюменской области. Тем, кто получал средства 2 и 3 марта (выходные дни), деньги поступят уже 1 марта.

Кроме этого, из-за празднования 8 марта (три дня выходных) часть граждан получит пенсию на день раньше — 7 марта. Также пенсии будут перечислены 19 и 22 (за 23 число) марта.

В ведомстве напоминают, что доставка пенсий по почте будет осуществляться согласно графику работы почтовых отделений — с 3 по 20 марта.

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