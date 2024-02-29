График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в марте 2024 года

Так, досрочно, 1 марта, тюменцы получат пособие по беременности, социальную выплату на детей до 3 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также единое пособие на детей в возрасте до 17 лет.