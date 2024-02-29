График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в марте 2024 года

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
С 1 марта семьи с детьми в Тюменской области начнут получать соцвыплаты. Как пояснили в Соцфонде региона, если дата поступления средств приходится на выходной или праздничный день, то деньги будут переведены заранее.
Так, досрочно, 1 марта, тюменцы получат пособие по беременности, социальную выплату на детей до 3 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также единое пособие на детей в возрасте до 17 лет.
Ежемесячные выплаты по маткапиталу будут начислены 5 марта, а работающие родители смогут получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 7 марта.
«Это выплаты за февраль именно по графику. Если граждане в феврале уже получили досрочную выплату в течение 5 рабочих дней после назначения, то следующая выплата будет в апреле (за марта)», — пояснили «Нашему городу» в СФР по Тюменской области.
Из-за праздничных и выходных дней изменится и выплата пенсий в Тюменской области. Тем, кто получал средства 2 и 3 марта (выходные дни), деньги поступят уже 1 марта.
Кроме этого, из-за празднования 8 марта (три дня выходных) часть граждан получит пенсию на день раньше — 7 марта. Также пенсии будут перечислены 19 и 22 (за 23 число) марта.
В ведомстве напоминают, что доставка пенсий по почте будет осуществляться согласно графику работы почтовых отделений — с 3 по 20 марта.