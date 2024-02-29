«Движение первых» в Тюменской области активно развивается и участвует в жизни региона

Патриотическое воспитание детей и молодежи остается приоритетным направлением работы для органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального координационного совета по взаимодействию с «Движением первых».

Говоря о планах на 2024 год, глава региона подчеркнул, что объявленный президентом России Год семьи — отличный повод вовлечь родителей в деятельность «Движения первых». Региональное правительство внимательно рассмотрит инициативы участников движения, касающиеся празднования 80-летнего юбилея Тюменской области. «Летом „Движение первых“ не уходит на каникулы. Тысяча мальчишек и девчонок примут участие в программе „Время первых“. Мы продолжим добрую традицию сотрудничества с нашей подшефной территорией — городом Краснодоном и Краснодонским районом», — заявил Александр Моор. В режиме видео-конференц-связи в заседании принял участие заместитель председателя правления Общероссийского «Движения первых» Марат Закиров. Он поблагодарил региональную и муниципальные команды Тюменской области за результативную работу. «В 2023 году по итогам нашего грантового конкурса Тюменская область получила свыше 63 миллионов рублей. Это очень хороший результат. По количеству грантов регион занял первое место в России. Все запланированные мероприятия проведены на высоком уровне. Уверен, что и в 2024 году эта планка будет взята», — сказал Марат Закиров. В конкурсе на получение грантов могут принимать участие как школы, так и высшие учебные заведения, колледжи и техникумы, а также первичные отделения «Движения первых», напомнил он. Юные участники заседания рассказали о работе делегации Тюменской области во II съезде «Движения первых», который прошел в Москве на международной выставке-форуме «Россия» с участием главы нашего государства. «Необходимо в этом году не снижать темп развития „Движения первых“ в нашем регионе, который мы с вами сами определили. Мы не должны оставить без внимания ни одну инициативу наших ребят», — подчеркнул губернатор.