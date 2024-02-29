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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Депутат Тюменской Думы оценила милосердие Владимира Путина

Депутат Тюменской Думы оценила милосердие Владимира Путина

29 февраля 2024, 14:31
Фото: телеграм-канал Ольги Швецовой
Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Ольга Швецова отметила важность выраженных президентом России Владимиром Путиным, ценностей российского общества: милосердия, взаимной поддержки и солидарности.
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Щвецова добавила, что эти качества позволяют России отстаивать свой суверенитет. Тюменские депутаты активно работают над совершенствованием законодательства, предоставляя новые льготы для бойцов и их семей. В рамках акции «100 миллионов для Победы» в Тюменской области собрано более 58 миллионов рублей, на которые было закуплено специальное оборудование для поддержки бойцов.

Чиновница также подчеркнула важность вклада каждого человека в общую победу и поддержку российских героев на передовой.

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Напомним, что сегодня, 29 февраля президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений во время выступления перед федеральным собранием. В своей речи глава государства упомянул и Тюменскую область. В частности, он предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам.

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