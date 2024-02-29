Депутат Тюменской Думы оценила милосердие Владимира Путина

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Щвецова добавила, что эти качества позволяют России отстаивать свой суверенитет. Тюменские депутаты активно работают над совершенствованием законодательства, предоставляя новые льготы для бойцов и их семей. В рамках акции «100 миллионов для Победы» в Тюменской области собрано более 58 миллионов рублей, на которые было закуплено специальное оборудование для поддержки бойцов.
Чиновница также подчеркнула важность вклада каждого человека в общую победу и поддержку российских героев на передовой.
Напомним, что сегодня, 29 февраля президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений во время выступления перед федеральным собранием. В своей речи глава государства упомянул и Тюменскую область. В частности, он предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам.