Депутат Тюменской Думы оценила милосердие Владимира Путина

Щвецова добавила, что эти качества позволяют России отстаивать свой суверенитет. Тюменские депутаты активно работают над совершенствованием законодательства, предоставляя новые льготы для бойцов и их семей. В рамках акции «100 миллионов для Победы» в Тюменской области собрано более 58 миллионов рублей, на которые было закуплено специальное оборудование для поддержки бойцов.