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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Что заявит Путин в послании Федеральному собранию — мнение политолога

29 февраля 2024, 07:22
Всех жителей России ожидает волнительный момент — послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Это мероприятие будет показываться по всем телеканалам, а также на улицах городов и даже в кинотеатрах.

Однако политолог Сергей Разгуляев уверен, что ничего необычного стоит ожидать от этого ежегодного выступления. Он подчеркнул, что президент представит свое видение стратегии развития России в ближайшее время, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Никаких ужасов и паники от Путина мы не услышим. Конечно, многих интересует вопрос мобилизации, но я могу сказать с уверенностью, что президент ее не объявит. Скорее всего, он обратит внимание на сложную геополитическую обстановку в мире, военную эскалацию со стороны Запада и агрессивное отношение к России», — рассказал политолог.

Он также отметил, что будут затронуты экономические вопросы — провальные санкции и укрепление российской экономики в условиях западного давления.

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