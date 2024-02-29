Что заявит Путин в послании Федеральному собранию — мнение политолога

«Никаких ужасов и паники от Путина мы не услышим. Конечно, многих интересует вопрос мобилизации, но я могу сказать с уверенностью, что президент ее не объявит. Скорее всего, он обратит внимание на сложную геополитическую обстановку в мире, военную эскалацию со стороны Запада и агрессивное отношение к России», — рассказал политолог.