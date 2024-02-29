Что заявит Путин в послании Федеральному собранию — мнение политолога

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Однако политолог Сергей Разгуляев уверен, что ничего необычного стоит ожидать от этого ежегодного выступления. Он подчеркнул, что президент представит свое видение стратегии развития России в ближайшее время, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Никаких ужасов и паники от Путина мы не услышим. Конечно, многих интересует вопрос мобилизации, но я могу сказать с уверенностью, что президент ее не объявит. Скорее всего, он обратит внимание на сложную геополитическую обстановку в мире, военную эскалацию со стороны Запада и агрессивное отношение к России», — рассказал политолог.
Он также отметил, что будут затронуты экономические вопросы — провальные санкции и укрепление российской экономики в условиях западного давления.