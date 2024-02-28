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«Вычислили перца»: в Тюменской области нашли «экскаваторщика», раскопавшего берлогу

«Вычислили перца»: в Тюменской области нашли «экскаваторщика», раскопавшего берлогу

28 февраля 2024, 09:31
Фото: 1MI
В Ханты-Мансийском автономном округе машинист экскаватора случайно разбудил медведей, спавших в берлоге. Тяжелая техника задела убежище косолапых.

Рабочий запечатлел происшествие на видео, кадры были опубликованы во многих пабликах и соцсетях. На ролике видно, как медведи, недовольные ранним подъемом, скрываются в лесу. Мужчина выразил сожаление, отметив, что он действительно не знал о берлоге.

Зоозащитники в комментариях просят наказать организацию, проводившую работы в лесу. Природнадзор проводит проверку. Между тем, глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал журналистам 86.RU, что видео является обычным фэйком. По словам Маненкова, его специалисты в области IT провели проверку.

«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей
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«Мои айтишники вычислили этого перца, который разместил пост. Он не местный, аккаунт закрыт, но в переписку вступил. Сначала сказал, что видео ему слили рабочие, которые работают в Соруме. Но потом отказался от своих слов и признался, что видео увидел 4–5 дней назад в каком-то другом регионе и решил приколоться — якобы это в Белоярском районе. У меня куча дел, а я уже три дня несуществующими медведями занимаюсь», — высказался глава.

Известно, что в Соруме, действительно, сейчас идет ремонт газопровода, однако и егеря в ходе проверки предполагаемого места, заявили, что никаких признаков раннего пробуждения хищников не обнаружили.

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