«Вычислили перца»: в Тюменской области нашли «экскаваторщика», раскопавшего берлогу

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Рабочий запечатлел происшествие на видео, кадры были опубликованы во многих пабликах и соцсетях. На ролике видно, как медведи, недовольные ранним подъемом, скрываются в лесу. Мужчина выразил сожаление, отметив, что он действительно не знал о берлоге.
Зоозащитники в комментариях просят наказать организацию, проводившую работы в лесу. Природнадзор проводит проверку. Между тем, глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал журналистам 86.RU, что видео является обычным фэйком. По словам Маненкова, его специалисты в области IT провели проверку.
«Мои айтишники вычислили этого перца, который разместил пост. Он не местный, аккаунт закрыт, но в переписку вступил. Сначала сказал, что видео ему слили рабочие, которые работают в Соруме. Но потом отказался от своих слов и признался, что видео увидел 4–5 дней назад в каком-то другом регионе и решил приколоться — якобы это в Белоярском районе. У меня куча дел, а я уже три дня несуществующими медведями занимаюсь», — высказался глава.
Известно, что в Соруме, действительно, сейчас идет ремонт газопровода, однако и егеря в ходе проверки предполагаемого места, заявили, что никаких признаков раннего пробуждения хищников не обнаружили.