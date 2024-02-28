«Вычислили перца»: в Тюменской области нашли «экскаваторщика», раскопавшего берлогу

Рабочий запечатлел происшествие на видео, кадры были опубликованы во многих пабликах и соцсетях. На ролике видно, как медведи, недовольные ранним подъемом, скрываются в лесу. Мужчина выразил сожаление, отметив, что он действительно не знал о берлоге.