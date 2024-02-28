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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Тюменской области суд лишил насильника родительских прав

В Тюменской области суд лишил насильника родительских прав

28 февраля 2024, 16:23
Фото: 1MI
В Тюменской области должник по алиментам был осужден за насильственные действия сексуального характера. Согласно данным суда, с 2017 года после рождения детей отец не участвовал в их воспитании.

15 ноября суд вынес решение о взыскании суммы алиментов в размере 1/3 доли всех видов заработка, но должник не выполнил это требование и накопил задолженность в 1,2 миллиона рублей. Через год тюменца посадили.

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— Сами дети не вспоминают о родственнике и даже положительно относятся к лишению его родительских прав, — рассказали в пресс-службе судов.

Ранее «Наш город» сообщал о сокращении налоговых должников в Тюменской области. К такому выводу пришли эксперты после проведения анализа.

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