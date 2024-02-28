В Тюменской области суд лишил насильника родительских прав

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
15 ноября суд вынес решение о взыскании суммы алиментов в размере 1/3 доли всех видов заработка, но должник не выполнил это требование и накопил задолженность в 1,2 миллиона рублей. Через год тюменца посадили.
— Сами дети не вспоминают о родственнике и даже положительно относятся к лишению его родительских прав, — рассказали в пресс-службе судов.
Ранее «Наш город» сообщал о сокращении налоговых должников в Тюменской области. К такому выводу пришли эксперты после проведения анализа.