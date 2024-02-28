В Тюменской области соцработник интерната ограбила инвалида

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Суд установил, что преступление было совершено в ноябре 2023 года, когда женщина была соцработником Истошинского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Бердюжском районе. Банковские карты подопечных хранились в сейфе вместе с ПИН-кодами.
Тюменка забрала карту пострадавшего и сняла с нее в банкомате 10 тысяч рублей, которые потратила на ремонт машины. В ходе расследования женщина вернула украденные деньги инвалиду. По решению Бердюжского районного суда она выплатит еще 100 тысяч рублей, но уже в доход государства.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени компания молодых людей обворовала «Пятерочку». Записи с камер видеонаблюдения оказались у полицейских.