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Published Сегодня, 05:37

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В Тюменской области соцработник украла деньги у инвалида

В Тюменской области соцработник интерната ограбила инвалида

28 февраля 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области соцработник украла деньги у инвалида

Женщина взяла карту из сейфа, в котором хранились личные вещи подопечных. Украденные деньги она потратила на ремонт автомобиля.

Суд установил, что преступление было совершено в ноябре 2023 года, когда женщина была соцработником Истошинского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Бердюжском районе. Банковские карты подопечных хранились в сейфе вместе с ПИН-кодами.

Тюменка забрала карту пострадавшего и сняла с нее в банкомате 10 тысяч рублей, которые потратила на ремонт машины. В ходе расследования женщина вернула украденные деньги инвалиду. По решению Бердюжского районного суда она выплатит еще 100 тысяч рублей, но уже в доход государства.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени компания молодых людей обворовала «Пятерочку». Записи с камер видеонаблюдения оказались у полицейских.

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