В Тюменской области соцработник интерната ограбила инвалида

Тюменка забрала карту пострадавшего и сняла с нее в банкомате 10 тысяч рублей, которые потратила на ремонт машины. В ходе расследования женщина вернула украденные деньги инвалиду. По решению Бердюжского районного суда она выплатит еще 100 тысяч рублей, но уже в доход государства.