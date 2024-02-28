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Posted 28 февраля 2024, 13:45

Published 28 февраля 2024, 13:45

Modified 2 марта, 13:21

Updated 2 марта, 13:21

В Тюменских колледжах увеличат количество бюджетных мест на ИТ-специальности

В Тюменских колледжах увеличат количество бюджетных мест на ИТ-специальности

28 февраля 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney.
Уже три года подряд в колледжах Тюменской области растет число бюджетных мест для обучения по ИТ-специальностям. Также выпускники школ могут заключить целевой договор на обучение и гарантированно получить работу после защиты диплома, напомнили в депцифры региона.

Накануне, 27 февраля, прошло первое заседание рабочей группы «Кадры для цифровой трансформации». Участие в мероприятие приняли представители исполнительных органов государственной власти, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Тюменской области.

На встрече эксперты обсудили реализацию программы популяризации ИТ-специальностей в регионе, которая включает:

  • план мероприятий по поддержке ежегодной приемной кампании в Тюменской области;
  • план мероприятий по популяризации ИТ-специальностей в регионе до конца 2025 года.

Ежегодно увеличивается количество выделяемых бюджетных мест на специальности в сфере информационных технологий. Так, рост количества бюджетных мест по таким программам среднего профессионального образования в Тюменской области составил:

  • 2023 год — 500;
  • 2024 год — 605;
  • 2025 год (запланировано) — 620.

Департамент информатизации участвует в подготовке IT-кадров в тюменских вузах. В частности, заключаются договоры о целевом обучении. Так, в прошлом году четыре абитуриента были зачислены в Тюменский государственный университет по целевому направлению по IT-направлениям в сфере информационной безопасности.

Проект «Кадры для цифровой трансформации» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — новый федеральный проект, который стартовал в 2025 году. Его реализация продлится до 2030 года.

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