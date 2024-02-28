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Posted 28 февраля, 18:56

Published 28 февраля, 18:56

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Тюмени состоялось первое обсуждение нового центра на месте легендарного «Космоса»

В Тюмени состоялось первое обсуждение нового центра на месте легендарного «Космоса»

28 февраля 2024, 18:56
Фото: 1MI
В Тюмени состоялось первое обсуждение нового культурно-досугового центра, который планируется построить на месте МТЦ «Космос». Про итоги встречи властей и общественников рассказали в Информцентре правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Новый центр войдет в единый архитектурный ансамбль со зданием школы №7.

«На первой встрече говорили не про стены и нарезку планировок. А про то, какие функции нужны городу, какие молодежные сообщества могут сюда зайти. Предполагается, что новое пространство будет почти в 5 раз больше, чем существующее», — пояснила директор департамента по молодежной политики ТО Ирина Широкова.

Напомним, инициатива — вынесли на общественное обсуждение концепцию будущего центра — исходит от губернатора Тюменской области Александра Моора. На своей пресс-конференции, которая состоялась в конце января, он предложил местным молодежным сообществам подключиться к дискуссии по наполнению будущего арт-пространства.

Ранее активисты со всей Тюменской области, в том числе с Югры и Ямала, приняли участие в обсуждении концепции межвузовского кампуса. Кстати, официальный старт строительства кампуса был дан буквально две недели назад.

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