В Тюмени состоялось первое обсуждение нового центра на месте легендарного «Космоса»

Напомним, инициатива — вынесли на общественное обсуждение концепцию будущего центра — исходит от губернатора Тюменской области Александра Моора. На своей пресс-конференции, которая состоялась в конце января, он предложил местным молодежным сообществам подключиться к дискуссии по наполнению будущего арт-пространства.