В Тюмени состоялось первое обсуждение нового центра на месте легендарного «Космоса»

Posted 28 февраля, 18:56
Published 28 февраля, 18:56
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Новый центр войдет в единый архитектурный ансамбль со зданием школы №7.
«На первой встрече говорили не про стены и нарезку планировок. А про то, какие функции нужны городу, какие молодежные сообщества могут сюда зайти. Предполагается, что новое пространство будет почти в 5 раз больше, чем существующее», — пояснила директор департамента по молодежной политики ТО Ирина Широкова.
Напомним, инициатива — вынесли на общественное обсуждение концепцию будущего центра — исходит от губернатора Тюменской области Александра Моора. На своей пресс-конференции, которая состоялась в конце января, он предложил местным молодежным сообществам подключиться к дискуссии по наполнению будущего арт-пространства.
Ранее активисты со всей Тюменской области, в том числе с Югры и Ямала, приняли участие в обсуждении концепции межвузовского кампуса. Кстати, официальный старт строительства кампуса был дан буквально две недели назад.