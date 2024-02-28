В прошлом году компании МСП получили кредитов на 1 трлн рублей под поручительства НГС

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что по сравнению с результатами, полученными годом ранее, в 2023 году рост объема финансирования, привлеченного МСП, превысил 35%. Это стало рекордом за все годы существования системы. Одновременно на 5% увеличилось количество поддержанных кредитных займов и контрактов (56 тыс.), пишет ТАСС.
В целом за пять лет существования Национальной гарантийной системы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было выдано кредитов на сумму 3,3 трлн рублей. Гарантии по ним обеспечиваются за счет поручительств КМСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.
По итогам минувшего года в списке лидеров по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС лидировал гостиничный бизнес и общепит. Субъекты МСП, специализирующиеся на работе в данной области, привлекли 34,2 млрд рублей (76%-ный рост). В топ-5 также оказались сфера транспортировки и хранения (90 млрд рублей, 66%), обрабатывающие производства (280 млрд рублей, 48%) и сфера научно-технической деятельности (39 млрд рублей, 40%).
Согласно заявлению Исаевича, столь значительный скачок показателей произошел благодаря реализации специальной программы инвесткредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764». Льготные займы, предоставляемые субъектам МСП, работающим в этих сферах, сделали возможными расширение и модернизацию производства, помогли наладить выпуск новой продукции, нарастить объемы ранее выпускаемой продукции и обеспечить дополнительные рабочие места.
Среди регионов по приросту объемов финансирования компаний МСП с поддержкой НГС лидировали Свердловская и Нижегородская области. В этих субъектах РФ прирост достиг, соответственно, 105% и 103% — до 44 и 45 млрд рублей. В первой пятерке по данному показателю также оказались Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург, где прирост к прошлогодним показателям составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки по итогам минувшего года достиг 30 млрд, 210 млрд и 74 млрд соответственно).
Нельзя не отметить, что в НГС входят КМСП, гарантийные региональные организации и МСП Банк, которые помогают субъектам МСП привлекать финансирование посредством предоставления гарантий и поручительств. Такие меры бывают необходимы в случае, если у предприятия нет собственного залога или его недостаточно. Поддержка обеспечивается в соответствии с положениями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого стал глава государства Владимир Путин. Куратором реализации проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.