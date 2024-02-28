В прошлом году компании МСП получили кредитов на 1 трлн рублей под поручительства НГС

Нельзя не отметить, что в НГС входят КМСП, гарантийные региональные организации и МСП Банк, которые помогают субъектам МСП привлекать финансирование посредством предоставления гарантий и поручительств. Такие меры бывают необходимы в случае, если у предприятия нет собственного залога или его недостаточно. Поддержка обеспечивается в соответствии с положениями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого стал глава государства Владимир Путин. Куратором реализации проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.