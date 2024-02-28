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Published Сегодня, 03:17

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Updated Сегодня, 03:19

В Тюмени отказались от строительства надземного перехода на Мельникайте

Тюменские власти отказались от строительства надземного перехода на Мельникайте

28 февраля 2024, 03:17
Фото: 1MI

В Тюмени отказались от строительства надземного перехода на Мельникайте

Вместо него было решено построить подземный переход. Условия контракта изменили по согласованию с подрядчиком.

Во всех документах, опубликованных на портале Госзакупок, «надземный пешеходный переход» заменили на «подземный пешеходный переход». Исполнителем контракта числится «Тюменьгражданпроект», поддержавший предложенные властями изменения в проект.

На разработку проекта выделили 7 миллионов рублей. Кроме того, в Тюмени планируется строительство новой дороги, которая соединит кольцо Мельникайте на объездной с Червишевским трактом. Проектная документация находится на разработке.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе рядом со старой школой построят новую. Ее планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

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