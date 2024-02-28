Тюменские власти отказались от строительства надземного перехода на Мельникайте

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Во всех документах, опубликованных на портале Госзакупок, «надземный пешеходный переход» заменили на «подземный пешеходный переход». Исполнителем контракта числится «Тюменьгражданпроект», поддержавший предложенные властями изменения в проект.
На разработку проекта выделили 7 миллионов рублей. Кроме того, в Тюмени планируется строительство новой дороги, которая соединит кольцо Мельникайте на объездной с Червишевским трактом. Проектная документация находится на разработке.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе рядом со старой школой построят новую. Ее планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.