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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Тюмени в праздники взлетят цены на термальные курорты

Тюменские термальные источники подняли цены на праздники

28 февраля 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени в праздники взлетят цены на термальные курорты

Повышенная цена будет актуальна с 8 по 10 марта. Компании предупредили об этом заранее.
Сюжет
Отдых

Некоторые компании повысили стоимость посещения на 40%. Информация о ценах указана на сайтах компаний.

«Стоимость посещения на 4 часа с 8 по 10 марта от 1 000 рублей по детскому тарифу и до 1 700 рублей — по взрослому. Акции и скидки не действуют, льгот нет. В праздничные дни тариф на полный день не предоставляется», — указано на сайте одной из баз отдыха.
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Некоторые горячие источники в праздничные дни будут работать по тарифам выходных дней, то есть посещение обойдется на 20% дороже, чем в будние дни. Льготы будут действовать только для пенсионеров, многодетных семей и участников боевых действий.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта. Перелет в некоторые города теперь стоит на 6-15% дороже.

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