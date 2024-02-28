Тюменские термальные источники подняли цены на праздники

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Некоторые компании повысили стоимость посещения на 40%. Информация о ценах указана на сайтах компаний.
«Стоимость посещения на 4 часа с 8 по 10 марта от 1 000 рублей по детскому тарифу и до 1 700 рублей — по взрослому. Акции и скидки не действуют, льгот нет. В праздничные дни тариф на полный день не предоставляется», — указано на сайте одной из баз отдыха.
Некоторые горячие источники в праздничные дни будут работать по тарифам выходных дней, то есть посещение обойдется на 20% дороже, чем в будние дни. Льготы будут действовать только для пенсионеров, многодетных семей и участников боевых действий.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта. Перелет в некоторые города теперь стоит на 6-15% дороже.