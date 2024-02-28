Руководитель московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал об итогах работы

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
По словам Виктора Тамбовцева, за все это время удалось значительно расширить перечень предоставляемых услуг, а также достичь высоких финансовых результатов по выручке, каждый год обеспечивая всему предприятию порядка 30% годового объема, пишет mosobl.kp.ru.
В состав ФГУП ГЦСС входят 77 филиалов, но большая часть корреспонденции и грузов проходит именно через столичный регион. По словам Тамбовцева, московский филиал является стратегическим транзитным транспортно-логистическим узлом.
«Наше управление использует для перевозки грузов автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. При этом у нас есть свой автопарк, насчитывающий более 450 автомобилей. У нас есть бронированные транспортные средства, есть автомобили с терморежимом и другой транспорт с дополнительным специальным оборудованием», — рассказал он.
Тамбовцев подчеркнул, что около 80% перевозок предприятия приходится на выполнение госзаказов. Речь о грузах, содержащих предметы и сведения государственной важности, драгоценные камни и металлы, денежные знаки, наркотические средства, опасные грузы, полиграфическую продукцию, защищенную от подделок.
На оставшуюся долю перевозок приходятся объекты культурного наследия, которые имеют высокую оценочную стоимость, а также услуги экспресс-доставки, в том числе для физических лиц.
На регулярной основе управление предоставляет услуги по перевозке материалов для проведения ЕГЭ и ОГЭ, избирательных кампаний, а также пенсий в почтовые отделения.
Виктор Тамбовцев рассказал и о необычных грузах. Среди них части военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны, кубок Гагарина, шапка Мономаха, ископаемая находка, найденная на Ямале, — мамонтенок Люба.
По словам Тамбовцева, управление выполняет все взятые на себя обязательства. Основными задачами, стоящими перед филиалом, по его мнению, являются внедрение новых технологий и использование накопленных традиционных производственных процессов. К числу же стратегическим задач он относит расширение спектра услуг и разработку индивидуальных комплексных подходов.
Также Виктор Тамбовцев отметил, что созданная в управлении уникальная система менеджмента позволяет обеспечить контроль и непрерывное повышение качества организации работ на всех этапах.