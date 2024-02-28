Руководитель московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал об итогах работы

«Наше управление использует для перевозки грузов автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. При этом у нас есть свой автопарк, насчитывающий более 450 автомобилей. У нас есть бронированные транспортные средства, есть автомобили с терморежимом и другой транспорт с дополнительным специальным оборудованием», — рассказал он.