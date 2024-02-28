Ответственность перед соседями: кому нужна страховка?

Posted Вчера, 11:15
Published Вчера, 11:15
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Последствия такого форс-мажора — долгие разбирательства из-за испорченного ремонта и пострадавшего имущества жителей соседних квартир.
Вместе с экспертами СОГАЗа рассказываем, кому пригодится страхование ответственности перед соседями.
Жителям новостроек. В таких домах у многих жителей недавно сделан ремонт. Если свежая отделка пострадает от случайного затопления или пожара, восстановление может обойтись дорого.
Страховку можно оформить и на время ремонта. Тогда случайно повреждённые рабочими перекрытия или общие с соседями стены не придётся оплачивать за свой счёт.
Арендаторам. Старые трубы или неисправный полотенцесушитель в съемной квартире могут подвести в самый неожиданный момент. Если пострадает квартира соседей, арендатору не придётся спорить с собственником из-за расходов на ремонт. Выплаты по страховке компенсируют ущерб.
Арендодателям. Забытый на плите чайник или поломка стиральной машины в отсутствие жильцов могут привести к серьёзным последствиям. Если неосторожный квартиросъёмщик причинит ущерб соседскому имуществу, страховка его покроет.
Если квартира пустует. Бывает, что собственник часто находится в разъездах или отправляется в отпуск. Чтобы не переживать о том, что может случиться с квартирой без присмотра, можно оформить страховку.
Ответственным собственникам. Полис «Оптимальное решение для квартиры» от СОГАЗа защитит ваши финансовые интересы, если жильё и ценные вещи пострадают от пожара, залива, взрыва, стихийных бедствий и краж. А если в результате форс-мажора в квартире испорчено имущество соседей, страховая компенсирует восстановление.
Доступно два варианта страхования ответственности:
Подобрать условия страхования и получить полис можно онлайн на сайте СОГАЗа.