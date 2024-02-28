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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Оборудование для тюменского фиджитал-центра поставит компания из Москвы

Московская компания поставит оборудование для фиджитал-центра в Тюмени

28 февраля 2024, 06:03
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области / Телеграм

Оборудование для тюменского фиджитал-центра поставит компания из Москвы

Первый фиджитал-центр в Тюмени открылся 28 февраля. В ближайшее время в нем появятся новые игровые консоли и компьютеры.

Власти Тюмени заключили контракт на поставку оборудования для фиджитал-центра с московской компанией «Фиджитал Технологии». Как следует из тендера, опубликованного на портале Госзакупок, начальная цена контракта — 6.9 миллиона рублей.

На эти средства будут приобретены 56 единиц техники, в числе которых 6 игровых консолей, 11 компьютеров и система виртуальной реальности. За эти деньги также будут обустроены места для администратора и охраны, в сумму включены и транспортные расходы. Техника будет поставлена в течение двух дней с момента заключения договора.

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Первый фиджитал-центр открылся в Тюмени сегодня, 28 февраля. Он расположен на набережной реки Туры, в районе Моста Влюбленных.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в районе озера Алебашево построят четыре улицы. Их общая протяженность составит более 3.5 километра, строительство запланировано на 2024 год.

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