Московская компания поставит оборудование для фиджитал-центра в Тюмени

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Власти Тюмени заключили контракт на поставку оборудования для фиджитал-центра с московской компанией «Фиджитал Технологии». Как следует из тендера, опубликованного на портале Госзакупок, начальная цена контракта — 6.9 миллиона рублей.
На эти средства будут приобретены 56 единиц техники, в числе которых 6 игровых консолей, 11 компьютеров и система виртуальной реальности. За эти деньги также будут обустроены места для администратора и охраны, в сумму включены и транспортные расходы. Техника будет поставлена в течение двух дней с момента заключения договора.
Первый фиджитал-центр открылся в Тюмени сегодня, 28 февраля. Он расположен на набережной реки Туры, в районе Моста Влюбленных.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в районе озера Алебашево построят четыре улицы. Их общая протяженность составит более 3.5 километра, строительство запланировано на 2024 год.