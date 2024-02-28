Московская компания поставит оборудование для фиджитал-центра в Тюмени

На эти средства будут приобретены 56 единиц техники, в числе которых 6 игровых консолей, 11 компьютеров и система виртуальной реальности. За эти деньги также будут обустроены места для администратора и охраны, в сумму включены и транспортные расходы. Техника будет поставлена в течение двух дней с момента заключения договора.