«Корячимся как можем»: поездка на автобусе стала испытанием для тюменцев

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Остановка в центре города покрыта толстым слоем льда, из-за чего тюменцы с трудом забираются в автобус. Своим негодованием с «Нашим городом» поделилась местная жительница.
«На протяжении января, февраля и пока, видимо, не растает снег, люди будут корячиться и преодолевать эту кучу, чтобы попасть в автобус, особенно тяжело пожилым людям. Можно здесь поскользнуться и под автобус закатиться», — рассказывает женщина.
На этом трудности не заканчиваются. По словам тюменки, вид автобуса №30 оставляет желать лучшего.
«Вчера на автобусе №30 довелось ехать. Ужас. Грязные, рваные, заляпанные сиденья, стекла немытые. Понятно, что грязь на улице — это для Тюмени нормально. Но 30 рублей за проезд в драном и грязном автобусе в 21 веке, когда в космосе фильмы снимаем?», — негодует женщина.
Ранее «Наш город» писал, что в Ленинском районе на футбольном поле и в парке устроили свалку грязного снега. Местные жители боятся, что по весне их затопит.