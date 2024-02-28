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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Тюменцы жалуются на кучи снега и грязные автобусы

«Корячимся как можем»: поездка на автобусе стала испытанием для тюменцев

28 февраля 2024, 04:15
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на кучи снега и грязные автобусы

Остановка в центре Тюмени обросла льдом, а автобус превратился в болото на колесах. Местные жители считают, что подобная обстановка создает серьезные риски для жизни.
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Остановка в центре города покрыта толстым слоем льда, из-за чего тюменцы с трудом забираются в автобус. Своим негодованием с «Нашим городом» поделилась местная жительница.

«На протяжении января, февраля и пока, видимо, не растает снег, люди будут корячиться и преодолевать эту кучу, чтобы попасть в автобус, особенно тяжело пожилым людям. Можно здесь поскользнуться и под автобус закатиться», — рассказывает женщина.
Фото: nashgorod.ru

На этом трудности не заканчиваются. По словам тюменки, вид автобуса №30 оставляет желать лучшего.

«Вчера на автобусе №30 довелось ехать. Ужас. Грязные, рваные, заляпанные сиденья, стекла немытые. Понятно, что грязь на улице — это для Тюмени нормально. Но 30 рублей за проезд в драном и грязном автобусе в 21 веке, когда в космосе фильмы снимаем?», — негодует женщина.
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» писал, что в Ленинском районе на футбольном поле и в парке устроили свалку грязного снега. Местные жители боятся, что по весне их затопит.

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