Как правильно фотографировать ДТП

Posted Вчера, 11:25
Published Вчера, 11:25
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Снимки должны быть хорошего качества, а повреждения отчетливо видны. О том, как правильно провести фотофиксацию при оформлении ДТП по европротоколу онлайн, рассказываем вместе с экспертами страховой компании СОГАЗ.
1. Фотографировать нужно в реальном времени через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Загрузить снимки потом из смартфона не получится. На фотофиксацию даётся 1 час. Не меняйте положение машин, пока не сделаете все фотографии.
2. Снимите, как расположены автомобили по отношению:
Сделайте 3-4 фото с разных ракурсов, чтобы в кадр попали повреждения и госномер.
3. Каждому повреждению — отдельный отчётливый снимок, при этом само повреждение должно быть в центре фото. В кадр также должны попасть соседние детали, по которым можно определить, какая это часть кузова.
4. На мелкие и плохо заметные повреждения (царапины, сколы) при съёмке необходимо указать рукой. Сфотографируйте их с разных ракурсов. В тёмное время суток подсветите авто фонариком или фотографируйте со вспышкой.
5. Сделайте снимок госномера или VIN, если знак сломан или отвалился. Номерной знак должен быть чистым и читаемым. Не снимайте крупным планом — часть автомобиля тоже должна попасть в кадр.
6. Повторите все шаги с автомобилем второго участника ДТП и получите номер фотофиксации в «Госуслуги Авто». Номер автоматически подтянется в протокол. Уберите авто с проезжей части, если оно мешает движению. Если оформляли бумажный европротокол, впишите туда номер и передайте в страховую в течение 5 дней.