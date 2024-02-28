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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Известный тюменский оппозиционер не выдержал дебатов в эфире телеканала

Известный тюменский оппозиционер не выдержал дебатов в эфире телеканала

28 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Известный тюменский оппозиционер Владимир Осейчук принял участие в дебатах перед президентскими выборами. Политический активист выступал в качестве доверенного лица кандидата от КПРФ Николая Харитонова, однако выступление пошло не по плану.

Прямо в процессе Осейчука перебили. Причиной стало то, что спикер ушел от заявленной организаторами темы и начал размышлять о политическом устройстве государства. Оппозиционер говорил о важности свободы мысли и слова, а также о республиканском строе страны, после чего переключился на критику.

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Напомним, что Владимир Осейчук долгое время преподавал в ТюмГУ. После он принимал участие в выборах в тюменскую облдуму, однако за несколько дней снял свою кандидатуру.

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