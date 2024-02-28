Известный тюменский оппозиционер не выдержал дебатов в эфире телеканала

Прямо в процессе Осейчука перебили. Причиной стало то, что спикер ушел от заявленной организаторами темы и начал размышлять о политическом устройстве государства. Оппозиционер говорил о важности свободы мысли и слова, а также о республиканском строе страны, после чего переключился на критику.