Эксперт Ирина Лялина рассказала, как определить некачественный сыр

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Она отметила, что натуральный сыр должен иметь ровный рисунок и сохранять свою форму, а его поверхность не должна быть яркой. Также можно проверить сыр, промокнув его бумажной салфеткой — если обнаружатся жирные пятна, это может означать наличие растительного масла, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, эксперт предложила использовать ультрафиолетовую лампу для проверки сыра. Если он приобретает только желтый оттенок под таким освещением, то это говорит о его натуральности.