Эксперт Ирина Лялина рассказала, как определить некачественный сыр

Она отметила, что натуральный сыр должен иметь ровный рисунок и сохранять свою форму, а его поверхность не должна быть яркой. Также можно проверить сыр, промокнув его бумажной салфеткой — если обнаружатся жирные пятна, это может означать наличие растительного масла, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».