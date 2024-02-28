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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Эксперт Ирина Лялина рассказала, как определить некачественный сыр

28 февраля 2024, 06:42
Состав натурального сыра включает молоко, ферменты и закваски, а также специальные бактерии, которые придают ему вкус и аромат. Эксперт Ирина Лялина поделилась советами, как определить качество сыра.

Она отметила, что натуральный сыр должен иметь ровный рисунок и сохранять свою форму, а его поверхность не должна быть яркой. Также можно проверить сыр, промокнув его бумажной салфеткой — если обнаружатся жирные пятна, это может означать наличие растительного масла, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, эксперт предложила использовать ультрафиолетовую лампу для проверки сыра. Если он приобретает только желтый оттенок под таким освещением, то это говорит о его натуральности.

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