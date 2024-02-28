16 арт-объектов конкурса «Зеленый квадрат» РЭО отправит на ВФМ в Сочи

Проекты участников конкурса были созданы в рамках образовательной программы академии «Меганом». С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодежи в Сочи будет представлена экспозиция из 16 арт-объектов конкурса. Всего в ходе проведения «Зеленого квадрата» было отобрано 53 лучших концепта, авторы которых работали над проектами под руководством резидентов арт-кластера «Таврида». Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко и добавил, что участники конкурса завершили смену, а сейчас проводится их подготовка к следующему этапу.