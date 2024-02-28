16 арт-объектов конкурса «Зеленый квадрат» РЭО отправит на ВФМ в Сочи

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 12:54
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал использование искусства в качестве средства экопросвещения одним из наиболее эффективных инструментов для популяризации экологического образа жизни. Он рассказал, что конкурс «Зеленый квадрат» помог организаторам выявить большое количество художников, для которых тема экологии, переработки твердых коммунальных отходов и экономики замкнутого цикла является близкой. В финале конкурса участники создали 30 арт-объектов, 16 из которых отправятся на Всемирный фестиваль молодежи. Оценить работы финалистов конкурса смогут тысячи участников фестиваля, что в свою очередь поможет способствовать осознанию ими пользы экологических привычек и влияния на окружающую среду.
Проекты участников конкурса были созданы в рамках образовательной программы академии «Меганом». С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодежи в Сочи будет представлена экспозиция из 16 арт-объектов конкурса. Всего в ходе проведения «Зеленого квадрата» было отобрано 53 лучших концепта, авторы которых работали над проектами под руководством резидентов арт-кластера «Таврида». Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко и добавил, что участники конкурса завершили смену, а сейчас проводится их подготовка к следующему этапу.
Участники использовали вторичное сырье и различные отходы в качестве материалов для создания арт-объектов. Вторсырье было предоставлено экологическим центром «Сборка». Некоторые работы конкурса посвящены теме животных, которые символизируют страны, участвующие во Всемирном фестивале молодежи.
Помимо участия в образовательной программе, победители конкурса смогут принять участие в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России», организованном Всероссийским музеем декоративного искусства. Кроме того, победители будут получать поддержку в продвижении своих работ на крупных форумах и площадках Российской Федерации и зарубежных стран от Российского экологического оператора.
Подробно о конкурсе «Зеленый квадрат» можно узнать на сайте компании «Российский экологический оператор».