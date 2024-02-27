Зимняя беда: в Монголии погибло 3 миллиона домашних животных

Такая холодная зима не наблюдалась в стране уже 20 лет. Температура опускалась до -38 и -49 градусов, а все пастбища были покрыты толстым слоем снега толщиной от 38 до 60 сантиметров. Как следствие, скот не мог найти корм и страдал от голода и холода. Чтобы помочь скотоводам, буддистские монахи из монастыря Гандантекченлин решили сделать пожертвование на покупку кормов. Они потратили более 80 миллионов тугриков на кормление животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».