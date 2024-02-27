Забирают последние деньги: почему опасно оплачивать онлайн-заказы при получении

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Однако есть опасность при таком способе оплаты. Об этом предупредила экономист Наталья Проданова. Она сказала, что риски такие же, как при использовании кредитной карты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Когда человек платит наличными или использует обычную дебетовую карту, он знает, что может потратить только определенную сумму. Но если он выбирает оплату при получении, то может переоценить свои финансовые возможности. Даже разумные люди могут поддаться этой ловушке. Ведь наш мозг всегда выбирает самый короткий путь к цели.
Маркетологи хорошо знают об этом и привлекают нас акциями, скидками и другими трюками. Но желание получить мгновенное удовольствие от новой сумочки или платья может не соответствовать нашим финансовым возможностям. И когда мы вынуждены отдавать почти все свои деньги за заказ, мы начинаем себя упрекать, потому что есть и более важные расходы.
Чтобы избежать такой ситуации, нужно тщательно планировать свой бюджет. Если вам трудно устоять перед импульсивными покупками, Проданова советует положить лишние деньги на депозит, чтобы они не были доступны для потрачивания.