Забирают последние деньги: почему опасно оплачивать онлайн-заказы при получении

Маркетологи хорошо знают об этом и привлекают нас акциями, скидками и другими трюками. Но желание получить мгновенное удовольствие от новой сумочки или платья может не соответствовать нашим финансовым возможностям. И когда мы вынуждены отдавать почти все свои деньги за заказ, мы начинаем себя упрекать, потому что есть и более важные расходы.