В тюменском зоопитомнике семья дикобразов помогла выбрать имя для малыша паки

В Тюменском зоопитомнике «У Лукоморья» прошло голосование по выбору имени для маленького паки. Детеныш крупного грызуна из Южной Америки родился в Тюмени месяц назад, но до сих пор не имел имени. Варианты были предложены тюменцами, и среди них были такие как Диего, Карлсон, Пако, Пятнышко и Бэмби.