В тюменском зоопитомнике семья дикобразов помогла выбрать имя для малыша паки

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Накануне сотрудники зоопитомника выбрали десять уникальных имён для нового члена семьи. Финальное решение должно было принять знаменитое жюри — семья дикобразов. Им были предложены фрукты, овощи и зелень, каждый из которых соответствовал одному из имен.
— Имя победителя определится по тому, какой фрукт или овощ останется неприкасаемым и не будет съеден, — сообщили представители реабилитационного центра для животных «У Лукоморья».
Ветеринар зоопитомника Татьяна Усламина рассказала, что дикобразы оставили банан.
— Мы сегодня выбрали имя для нашего нового подопечного — маленького паки. Его зовут Никки. Добро пожаловать, Никки! — сообщили журналисту «КП-Тюмень» в реабилитационном центре.