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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:57

В тюменском зоопитомнике семья дикобразов помогла выбрать имя для малыша паки

27 февраля 2024, 06:47
В Тюменском зоопитомнике «У Лукоморья» прошло голосование по выбору имени для маленького паки. Детеныш крупного грызуна из Южной Америки родился в Тюмени месяц назад, но до сих пор не имел имени. Варианты были предложены тюменцами, и среди них были такие как Диего, Карлсон, Пако, Пятнышко и Бэмби.

Накануне сотрудники зоопитомника выбрали десять уникальных имён для нового члена семьи. Финальное решение должно было принять знаменитое жюри — семья дикобразов. Им были предложены фрукты, овощи и зелень, каждый из которых соответствовал одному из имен.

— Имя победителя определится по тому, какой фрукт или овощ останется неприкасаемым и не будет съеден, — сообщили представители реабилитационного центра для животных «У Лукоморья».

Ветеринар зоопитомника Татьяна Усламина рассказала, что дикобразы оставили банан.

— Мы сегодня выбрали имя для нашего нового подопечного — маленького паки. Его зовут Никки. Добро пожаловать, Никки! — сообщили журналисту «КП-Тюмень» в реабилитационном центре.

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