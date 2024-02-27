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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Тюменском районе сгорел двухэтажный дом

27 февраля 2024, 07:04
В селе Гусево Тюменского района произошел большой пожар в двухэтажном доме.

Вечером 26 февраля поступило сообщение о возгорании на улице Полевой. Прибывшие пожарные обнаружили, что дом и прилегающие постройки полностью охвачены огнем. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Площадь пожара составила 216 квадратных метров, пишет «КП-Тюмень».

Сейчас проводится расследование, чтобы установить причины и обстоятельства возгорания. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Для тушения пожара был задействован 31 сотрудник МЧС и девять пожарных машин.

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