В Тюменском районе сгорел двухэтажный дом

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Вечером 26 февраля поступило сообщение о возгорании на улице Полевой. Прибывшие пожарные обнаружили, что дом и прилегающие постройки полностью охвачены огнем. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Площадь пожара составила 216 квадратных метров, пишет «КП-Тюмень».
Сейчас проводится расследование, чтобы установить причины и обстоятельства возгорания. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Для тушения пожара был задействован 31 сотрудник МЧС и девять пожарных машин.