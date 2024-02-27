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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Тюмени железное ограждение едва не убило двухлетнего ребенка

В Тюмени железное ограждение едва не убило двухлетнего ребенка

27 февраля 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени на улице 30 лет Октября секция пешеходного ограждения упала на проходящего мимо двухлетнего мальчика. Мать ребенка обратилась в прокуратуру.
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Дети

Происшествие случилось летом 2023 года, когда женщина прогуливалась со своими детьми по бульвару Николая Чукмалдина. Когда семья проходила рядом с пешеходным ограничителем, одна из его секций открепилась и упала на двухлетнего сына тюменки. У мальчика прищемило пальцы.

Представители надзорного ведомства заявили, что конструкция отломилась, поскольку не была должным образом закреплена, что стало препятствием для безопасности пешеходов.

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С АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» взыскали 60 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как 7-летнюю девочку из Тюмени придавили тяжелые футбольные ворота. Прокуратура также провела свою проверку.

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