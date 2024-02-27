В Тюмени железное ограждение едва не убило двухлетнего ребенка

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Происшествие случилось летом 2023 года, когда женщина прогуливалась со своими детьми по бульвару Николая Чукмалдина. Когда семья проходила рядом с пешеходным ограничителем, одна из его секций открепилась и упала на двухлетнего сына тюменки. У мальчика прищемило пальцы.
Представители надзорного ведомства заявили, что конструкция отломилась, поскольку не была должным образом закреплена, что стало препятствием для безопасности пешеходов.
С АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» взыскали 60 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как 7-летнюю девочку из Тюмени придавили тяжелые футбольные ворота. Прокуратура также провела свою проверку.