В Тюмени железное ограждение едва не убило двухлетнего ребенка

Происшествие случилось летом 2023 года, когда женщина прогуливалась со своими детьми по бульвару Николая Чукмалдина. Когда семья проходила рядом с пешеходным ограничителем, одна из его секций открепилась и упала на двухлетнего сына тюменки. У мальчика прищемило пальцы.