Тюменские школьники разыграли драку ради хайпа и лайков

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали, что так называемая «драка» не соответствует действительности. Участники просто хотели привлечь к себе внимание в интернете. Информация о том, что конфликт произошел из-за долга в 1000 рублей оказалась ложной.
«Противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего предпринято не было. По предварительным данным, несовершеннолетние являются хорошими знакомыми и в присутствии законных представителей свои действия объяснили тем, что просто играли», — заявили в пресс-службе.
Отметим, что в настоящее время большинство юзеров предпочитают не доверять информации в интернете. Так, жители Тюмени не верят в историю семейной пары, сорвавшей куш и получившей один миллиард рублей от «Столото».