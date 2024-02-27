Тюменские школьники разыграли драку ради хайпа и лайков

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали, что так называемая «драка» не соответствует действительности. Участники просто хотели привлечь к себе внимание в интернете. Информация о том, что конфликт произошел из-за долга в 1000 рублей оказалась ложной.