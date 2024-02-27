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Published Сегодня, 10:41

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Тюменские школьники разыграли драку ради хайпа и лайков

Тюменские школьники разыграли драку ради хайпа и лайков

27 февраля 2024, 10:41
Фото: 1MI
Тюменские подростки разыграли постановочную драку и добились внимания полиции. Кадры потасовки опубликовали в социальных сетях. Надпись под роликом гласила, что тюменские школьники избивают подростка за 1000 рублей.
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Дети

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали, что так называемая «драка» не соответствует действительности. Участники просто хотели привлечь к себе внимание в интернете. Информация о том, что конфликт произошел из-за долга в 1000 рублей оказалась ложной.

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«Противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего предпринято не было. По предварительным данным, несовершеннолетние являются хорошими знакомыми и в присутствии законных представителей свои действия объяснили тем, что просто играли», — заявили в пресс-службе.
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Отметим, что в настоящее время большинство юзеров предпочитают не доверять информации в интернете. Так, жители Тюмени не верят в историю семейной пары, сорвавшей куш и получившей один миллиард рублей от «Столото».

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