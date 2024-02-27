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Posted 27 февраля, 13:46

Published 27 февраля, 13:46

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Тюменские предприниматели принимают участие в строительной выставке в Узбекистане

Тюменские предприниматели принимают участие в строительной выставке в Узбекистане

27 февраля 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
В Ташкенте с 27 февраля по 1 марта проходит 25-я Юбилейная Узбекистанская Международная выставка «Строительство — UzBuild 2024». В числе участников мероприятия — несколько компаний из Тюменской области.
Фото: Инвестагентство ТО/телеграм

UzBuild 2024 — это масштабная выставка, на которой представлены лучшие достижения и опыт отечественных и зарубежных производителей строительных материалов, технологий и специального оборудования. UzBuild является первой по величине строительной выставкой в Узбекистане и выгодно выделяется благодаря своим масштабам и количеству участников.

В выставке принимают участие тюменские компании:

  • «АЙРОНЭКС»,
  • «ТОПОЛ-ЭКО»ТУРА,
  • «ИНДОРС»,
  • ИП Зыкова Елена Валерьевна

Представителей компаний ждет четыре насыщенных дня встреч и переговоров.

Поездка делегации региона в Республику Узбекистан организована Центром поддержки экспорта и ТПП Тюменской области.

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