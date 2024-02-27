Тюменские предприниматели принимают участие в строительной выставке в Узбекистане

Posted 27 февраля, 13:46
Published 27 февраля, 13:46
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
UzBuild 2024 — это масштабная выставка, на которой представлены лучшие достижения и опыт отечественных и зарубежных производителей строительных материалов, технологий и специального оборудования. UzBuild является первой по величине строительной выставкой в Узбекистане и выгодно выделяется благодаря своим масштабам и количеству участников.
В выставке принимают участие тюменские компании:
Представителей компаний ждет четыре насыщенных дня встреч и переговоров.
Поездка делегации региона в Республику Узбекистан организована Центром поддержки экспорта и ТПП Тюменской области.