Тюменские предприниматели принимают участие в строительной выставке в Узбекистане

UzBuild 2024 — это масштабная выставка, на которой представлены лучшие достижения и опыт отечественных и зарубежных производителей строительных материалов, технологий и специального оборудования. UzBuild является первой по величине строительной выставкой в Узбекистане и выгодно выделяется благодаря своим масштабам и количеству участников.