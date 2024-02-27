Тюменец угнал автомобиль, чтобы успеть на свидание в отдел полиции

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Житель Тобольска угнал машину вечером 15 ноября 2023 года. Супруга хозяина «ГАЗели» попыталась его остановить, но едва не оказалась под колесами автомобиля, поэтому ей пришлось отступить.
Катался угонщик недолго: протаранив шлагбаум, мужчина заехал на территорию отдела полиции и сдался стражам порядка. Он пояснил, что хотел поскорее увидеться со своей знакомой, которая как раз находилась в том отделе.
Тобольский городской суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима. Также он выплатит хозяевам автомобиля 93.5 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский автоугонщик обвинил хозяина машины в избиении и грабеже. Так он поступил по совету мамы.