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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Тюменской области мужчина угнал автомобиль, чтобы успеть на свидание

Тюменец угнал автомобиль, чтобы успеть на свидание в отдел полиции

27 февраля 2024, 06:32
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина угнал автомобиль, чтобы успеть на свидание

Ранее судимый мужчина угнал «ГАЗель» прямо из-под носа хозяев. В этот момент супруги разгружали вещи.

Житель Тобольска угнал машину вечером 15 ноября 2023 года. Супруга хозяина «ГАЗели» попыталась его остановить, но едва не оказалась под колесами автомобиля, поэтому ей пришлось отступить.

Катался угонщик недолго: протаранив шлагбаум, мужчина заехал на территорию отдела полиции и сдался стражам порядка. Он пояснил, что хотел поскорее увидеться со своей знакомой, которая как раз находилась в том отделе.

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Тобольский городской суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима. Также он выплатит хозяевам автомобиля 93.5 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский автоугонщик обвинил хозяина машины в избиении и грабеже. Так он поступил по совету мамы.

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