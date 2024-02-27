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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:53

Россия и Бахрейн заинтересованы в развитии культурного и гуманитарного сотрудничества

Россия и Бахрейн заинтересованы в развитии культурного и гуманитарного сотрудничества

27 февраля 2024, 15:53
Советник президента РФ Антон Кобяков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмедом Аль-Саати. В частности, в ходе встречи стороны уделили особое внимание сотрудничеству России и Бахрейна в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам мероприятия был достигнут ряд договоренностей.

Среди них — соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и компанией Albayan Media Group. Согласно документу, стороны планируют развивать не только конгрессно-выставочную отрасль, но и поддерживать совместные бизнес-проекты, пишет 56orb.ru.

Только через развитие совместных проектов возможно укрепление партнерских отношений. Об этом заявил Антон Кобяков. Он добавил, что переговоры должны быть основаны только на взаимном уважении к национальным ценностям и понимании равных прав участвующих в диалоге сторон.

«Мы видим подтверждение этого тезиса при проведении международных мероприятий самой разной направленности — от культурных до больших бизнес-событий», — сказал он.

По его словам, заключенное соглашение о сотрудничестве в сфере организации бизнес-мероприятий и взаимном продвижении культурных и гуманитарных ценностей России и Бахрейна поможет экспертному обсуждению вопросов в приоритетных сферах взаимодействия двух стран.

Ранее стало известно, что в целях реализации документа в текущем году делегация Королевства Бахрейн намерена посетить Петербургский международный экономический форум, который состоится в период с 5 по 8 июня. А на сентябрь запланирован визит представителей Королевства на международный форум «Эко Алтай. Нить природы».

В совместной работе акцент стороны намерены сделать на обсуждении и продвижении двусторонних инициатив в области туризма. В ходе ПМЭФ основным вопросом станет обеспечение продовольственной безопасности. В конце 2024 года состоится официальный визит российской бизнес-миссии в Манаму и проведение делового форума.

Для координации взаимодействия структур, относящихся к предпринимательству двух стран, на базе Фонда Росконгресс будет создан проектный офис. Основная его задача — консалтинговое сопровождение совместных торгово-экономических инициатив и работы бизнес-миссий на полях мероприятий фонда. Медиахолдинг 1MI — уже традиционный информационный партнер ПМЭФ.

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