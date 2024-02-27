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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Преподаватель психологии рассказала о страхах перед собеседованием

27 февраля 2024, 11:35
Преподаватель психологии Ксения Лазуткина рассказала о распространенных страхах людей перед собеседованием на работу. Если вы готовитесь к встрече с потенциальным работодателем, полезно знать, какие предрассудки могут помешать вам получить желаемую должность.

По словам Ксении Лазуткиной, неуверенность на собеседовании может быть обусловлена несколькими факторами:

— Отсутствие знаний. У каждой компании свои требования, и невозможно знать все сразу. Некоторые навыки можно освоить уже в процессе работы, пишет ИА RuNews24.ru.

— Состав коллектива. Заботитесь о том, каким будет ваш начальник и сможет ли он найти общий язык с коллегами.

— Дополнительные обязанности. Это возможно. Важно быть готовым к изменениям. Возможно, новые навыки только расширят вашу компетентность и будут востребованы на рынке труда. А возможно, это задачи, которые могут выполнять специалисты другой профессии. Пробуйте и узнавайте.

— Зарплата. Это сложный вопрос. Как вы оцениваете свою стоимость? Насколько вы цените себя? Умеете ли вы продемонстрировать свою ценность для руководства, показать, какими знаниями и навыками вы обладаете?

Работая над этими аспектами, вы станете более уверенными в себе и успешными при поиске работы. Обоснованная уверенность всегда является преимуществом.

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