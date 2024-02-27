Преподаватель психологии рассказала о страхах перед собеседованием

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По словам Ксении Лазуткиной, неуверенность на собеседовании может быть обусловлена несколькими факторами:
— Отсутствие знаний. У каждой компании свои требования, и невозможно знать все сразу. Некоторые навыки можно освоить уже в процессе работы, пишет ИА RuNews24.ru.
— Состав коллектива. Заботитесь о том, каким будет ваш начальник и сможет ли он найти общий язык с коллегами.
— Дополнительные обязанности. Это возможно. Важно быть готовым к изменениям. Возможно, новые навыки только расширят вашу компетентность и будут востребованы на рынке труда. А возможно, это задачи, которые могут выполнять специалисты другой профессии. Пробуйте и узнавайте.
— Зарплата. Это сложный вопрос. Как вы оцениваете свою стоимость? Насколько вы цените себя? Умеете ли вы продемонстрировать свою ценность для руководства, показать, какими знаниями и навыками вы обладаете?
Работая над этими аспектами, вы станете более уверенными в себе и успешными при поиске работы. Обоснованная уверенность всегда является преимуществом.