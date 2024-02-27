Преподаватель психологии рассказала о страхах перед собеседованием

— Дополнительные обязанности. Это возможно. Важно быть готовым к изменениям. Возможно, новые навыки только расширят вашу компетентность и будут востребованы на рынке труда. А возможно, это задачи, которые могут выполнять специалисты другой профессии. Пробуйте и узнавайте.