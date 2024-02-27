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Тюменских заключенных накормили рыбой с паразитами.

«Найдены мертвые личинки»: тюменских заключенных накормили рыбой с паразитами

27 февраля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Тюменских заключенных накормили рыбой с паразитами.

Тюменских заключенных накормили рыбой с паразитами

Проверка тюменской областной ветеринарной лаборатории показала, что в рыбе, которую подают заключенным в тюменском СИЗО — 1 найдены мертвые личинки нематод рода Анисакис. Как рассказали врачи, они способны вызывать острые желудочно-кишечные заболевания.

В распоряжении редакции имеется протокол испытаний вареного минтая, которого подают в СИЗО -1 города Тюмени. Проверка, проведенная специалистами испытательной лаборатории, показала, что на внутренних органах рыбы были обнаружены «нежизнеспособные личинки нематода Анисакис».

«Основанием для проведения лабораторных исследований послужила заявка с целью внутреннего контроля», — указано в документе.

Гастроэнтеролог Виталий Слуцкий пояснил, что эти личинки могут провоцировать в организме человека зоонозный гельминтоз — поражение желудочно-кишечного тракта.

«Это острое заболевание, в ходе которого может возникнуть воспаление и отек. При заражении нарушаются секреторная и двигательная функции кишечника. А значит и процесс переваривания и усвоения пищи», — объясняет врач.

Отметим, что предоставление пищи подобного содержания в государственных и прочих учреждениях недопустима. Неизвестно, сколько заключенных могли пострадать от употребления этой рыбы. «Наш город» направил в СИЗО — 1 официальный запрос.

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Ранее «Наш город» рассказывал, в каких условиях приходится ожидать суда тюменцам в СИЗО и на что они чаще всего жалуются.

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