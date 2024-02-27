«Найдены мертвые личинки»: тюменских заключенных накормили рыбой с паразитами

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В распоряжении редакции имеется протокол испытаний вареного минтая, которого подают в СИЗО -1 города Тюмени. Проверка, проведенная специалистами испытательной лаборатории, показала, что на внутренних органах рыбы были обнаружены «нежизнеспособные личинки нематода Анисакис».
«Основанием для проведения лабораторных исследований послужила заявка с целью внутреннего контроля», — указано в документе.
Гастроэнтеролог Виталий Слуцкий пояснил, что эти личинки могут провоцировать в организме человека зоонозный гельминтоз — поражение желудочно-кишечного тракта.
«Это острое заболевание, в ходе которого может возникнуть воспаление и отек. При заражении нарушаются секреторная и двигательная функции кишечника. А значит и процесс переваривания и усвоения пищи», — объясняет врач.
Отметим, что предоставление пищи подобного содержания в государственных и прочих учреждениях недопустима. Неизвестно, сколько заключенных могли пострадать от употребления этой рыбы. «Наш город» направил в СИЗО — 1 официальный запрос.
Ранее «Наш город» рассказывал, в каких условиях приходится ожидать суда тюменцам в СИЗО и на что они чаще всего жалуются.