«Наслаждение для эстетов»: какой ЖК в Тюмени подойдет ценителям красоты и комфорта

У минимализма есть своя философия, предполагающая избавление от избыточного и концентрацию на самом значимом. Такой взгляд на стиль разделяет и девелопер «Партнер». Лейтмотив всех жилых комплексов застройщика — это легкость, спокойствие и гармония. В частности, в своем ЖК «Ритмы» девелопер сделал уклон на гармонию и комфорт. Дома комплекса выполнены в природных оттенках с использованием натуральных материалов — деревянные элементы создают незримую связь с окружающим «зеленым» миром.