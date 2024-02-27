«Наслаждение для эстетов»: какой ЖК в Тюмени подойдет ценителям красоты и комфорта

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Серые панельные здания и цветастые многоэтажные дома подходят не каждому. Сейчас в тренде минимализм, о его положительном влиянии на внутреннее состояние созерцателя говорят многие психологи. Специалисты подчеркивают, что спокойный дизайн жилых комплексов снижает уровень стресса, которого в городской жизни и так хватает.
У минимализма есть своя философия, предполагающая избавление от избыточного и концентрацию на самом значимом. Такой взгляд на стиль разделяет и девелопер «Партнер». Лейтмотив всех жилых комплексов застройщика — это легкость, спокойствие и гармония. В частности, в своем ЖК «Ритмы» девелопер сделал уклон на гармонию и комфорт. Дома комплекса выполнены в природных оттенках с использованием натуральных материалов — деревянные элементы создают незримую связь с окружающим «зеленым» миром.
Ценители высокого качества также могут отметить элегантный дизайн комплекса, в котором нет нефункциональных деталей. В ЖК «Ритмы» каждый дом имеет свой характер, который искусно подчеркнут дизайнерами. Пространство внутри домов также стилистически вписано в архитектурный стиль.
Проект «Ритмы» — это тот случай, когда за внешней красотой кроется функциональность пространства. В каждой парадной предусмотрен теплый тамбур с домофоном, колясочная, зоны для хранения велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря. Входы организованы на уровне земли, что создает комфорт для маломобильных групп населения. Двор также спроектирован без высоких бордюров и со специальными съездами.
В «Ритмах» каждый четырехэтажный многоквартирный дом имеет свой закрытый двор, у коттеджей есть личный участок, у таунхаусов — огороженный дворик. Для обеспечения безопасности по периметру комплекса установлены видеокамеры, доступ к которым есть у каждого их жильцов.
Важно понимать, что комплексы девелопера «Партнер» — это не просто недвижимость. В недалеком будущем ЖК «Ритмы» превратится в полноценный квартал для жизни со всей необходимой инфраструктурой. Благоустроенный парк, детский сад, современный образовательный центр с еще одним садом и школой, ресторан, банный комплекс, гипермаркет и другие коммерческие объекты.
Уезжать из «Ритмов», чтобы прогуляться по парку или провести время с семьей на природе не придется, об этом застройщик уже позаботился — на территории комплекса «Партнер» начал создавать протяженный бульвар с разветвленной сетью дорожек и просторный парк с богатым ландшафтным озеленением.
Благодаря обустройству парка, в собственном парке «Березовый лист» занятие смогут найти себе как любители активного образа жизни, так и ценители спокойствия и уединения. На его территории разместят воркаут-площадку, скалодром, теневые навесы, шезлонги, гамаки, столы для игры в шахматы, сцену с амфитеатром для проведения массовых мероприятий и многое другое. Созданные условия поразят будущих жителей природным обрамлением, подарят им гармонию и комфорт, что точно оценит каждый эстет.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте, а лучше приехать на экскурсию, чтобы в моменте увидеть все особенности жилого комплекса. Записывайтесь на встречу в отделе продаж + 7 (3452) 55-00-00.
Сайт проекта partner-eco.ru.
Адрес проекта: ул. Бульварная, 11.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“. Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф.