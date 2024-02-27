Моор: основная цель научно-технологического развития региона — улучшение жизни людей

Главный смысл развития технологий — в том, чтобы сделать жизнь людей безопаснее, удобнее, осмысленнее и благополучнее. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии IV образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки.

Фото: пресс-служба губернатора ТО «Сегодня мы видим, что по многим вопросам развития страны президент смело делегирует ответственность и полномочия главам регионов. Высшее должностное лицо отвечает за все, что происходит на территории, в том числе за научное и технологическое развитие. Для любого руководителя региона самое главное — это благополучие населения. И я вижу, что смысл развития технологий состоит в том, чтобы сделать жизнь людей безопаснее, удобнее, осмысленнее и благополучнее», — подчеркнул Александр Моор, посвятивший свое выступление взаимодействию государства, бизнеса и вузов для развития региона. Отметим, что программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России. Среди ее участников — 56 работников научно-образовательной сферы и 7 представителей бизнеса из 27 городов страны. Четвертый образовательный модуль проходит в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». На региональном уровне, имея ограниченные ресурсы, всегда сложно решить, какие проекты поддерживать, особенно если на данный момент выгода неочевидна, отметил губернатор. Для этого необходимы технологические партнеры, потенциальные заказчики, которые видят перспективу практического использования исследовательских разработок. «По такой логике создавался наш межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр. Эффективность его работы оценивается в первую очередь по количеству проданных на рынке технологий и оборудования. Я считаю, это правильная конструкция. Мы должны помогать в поиске финансирования для тех научно-исследовательских проектов, которые могут быть реализованы в региональной экономике», — подчеркнул Александр Моор.