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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:48

Кургановец приехал в Тюмень и убил сожителя своей сестры

Кургановец приехал в Тюмень и устроил резню в доме сестры

27 февраля 2024, 13:46
Фото: Следственный комитет России по Тюменской области

Кургановец приехал в Тюмень и убил сожителя своей сестры

Уроженец Кургана устроил резню в Тюмени. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 февраля.

22-летний мужчина приехал в гости к своей сестре, однако поссорился с сожителем. Родственник ударил 24-летнего парня ножом. Удары пришлись в спину.

Преступника задержали. В настоящее время следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения ему в виде заключения под стражу.

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Ранее в Тюмени задержали еще одного уроженца Кургана по подозрению в убийстве. 45-летний рецидивист расправился со своим приятелем, а тело поместил в погреб. Тревогу о пропаже сына забила мать, подозреваемого задержали.

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