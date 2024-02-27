Кургановец приехал в Тюмень и устроил резню в доме сестры

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
22-летний мужчина приехал в гости к своей сестре, однако поссорился с сожителем. Родственник ударил 24-летнего парня ножом. Удары пришлись в спину.
Преступника задержали. В настоящее время следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения ему в виде заключения под стражу.
Ранее в Тюмени задержали еще одного уроженца Кургана по подозрению в убийстве. 45-летний рецидивист расправился со своим приятелем, а тело поместил в погреб. Тревогу о пропаже сына забила мать, подозреваемого задержали.