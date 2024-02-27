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Глава РЭО Буцаев: Комплекс будет обрабатывать 75% ТКО в Мордовии

Глава РЭО Буцаев: Комплекс будет обрабатывать 75% ТКО в Мордовии

27 февраля 2024, 18:56
Фото: reo.ru
Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 180 тыс. тонн, который появится в Мордовии в конце 2024 года, сможет обрабатывать около 75% ТКО, образованных жителями региона за год.

Подчеркивая важность развития инфраструктуры обращения с отходами в субъекте, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что строительство мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии ведется в рамках концессионного соглашения. На создание данного объекта была выделена субсидия в размере 1,2 млрд рублей, пишет gorod55.ru.

«До конца года комплекс будет построен и сможет принимать на обработку около 75% ТКО, образуемых в республике. Это позволит региону существенно приблизиться к выполнению показателей федерального проекта „Комплексная система ТКО“ нацпроекта „Экология“», — добавил Буцаев.

Новейшее оборудование, которое будет установлено на предприятии, позволит автоматически раскрывать пакеты и отделять органику от общих отходов.

Согласно положительному заключению государственной проектной экспертизы стоимость объекта равняется 1,8 млрд рублей, включая НДС. В июне 2023 года регион получил субсидию из федерального бюджета в рамках Правил № 1222 в сумме 1,2 млрд рублей.

В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что подобные объекты в Мордовии будут построены в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Благодаря их строительству регион сможет приблизиться к целевым показателям уже в 2024 году. Их общая мощность выработки составит 240 тысяч тонн ежегодно.

Концессионером в рамках соглашения о строительстве этих трех заводов выступает ООО «Мордовский экологический оператор». Соответствующая концессия была подписана 21 ноября 2022 года.

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