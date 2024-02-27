Глава РЭО Буцаев: Комплекс будет обрабатывать 75% ТКО в Мордовии

В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что подобные объекты в Мордовии будут построены в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Благодаря их строительству регион сможет приблизиться к целевым показателям уже в 2024 году. Их общая мощность выработки составит 240 тысяч тонн ежегодно.