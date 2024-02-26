Вышел из дома и не вернулся: в Тюменской области пропал молодой парень

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
Поисками молодого человека занялись волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке они указали, что рост пропавшего — 190 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.
В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, камуфляжные штаны, темно-зеленые сапоги и черную шапку.
Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или в полицию. Волонтеры уточнили, что им нужна помощь добровольцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пропала пожилая женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Лидия Арсентьева ушла из дома 21 февраля, на данный момент ее поиски продолжаются.