В Тюменской области за 4 года реализовано 103 проекта программы «Эффективный регион»

С 2021 года в Тюменской области работает проект «Эффективный регион», направленный на улучшение и упрощение предоставления госуслуг. За это время по программе было запущено 170 проектов, 103 из них успешно реализованы. Об этом губернатор Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале.

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