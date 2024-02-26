В Тюменской области за 4 года реализовано 103 проекта программы «Эффективный регион»

Posted 26 февраля 2024, 14:10
Published 26 февраля 2024, 14:10
Modified 3 марта, 16:54
Updated 3 марта, 16:54
Глава региона пояснил, что промежуточные итоги проекта он сегодня, 26 февраля, обсудил с заместителем гендиректора по развитию производственной системы «Росатома» Сергеем Обозовым, который приехал в Тюмень с рабочим визитом.
«Посетили два учреждения, которые участвуют в проекте. Оба показывают положительный результат. В 22-й школе оптимизировали оформление внутренних документов, работу сайта, дежурства в школе и перевозку школьников. Сейчас здесь в работе еще пять проектов. В том числе и улучшение адаптации молодых педагогов. На тюменской авиабазе — втором объекте — снизили время обнаружения природных пожаров системами мониторинга. Раньше в среднем на выявление уходило 180 минут, теперь — 112 минут. Это позволит тушить возгорания до того, как огонь наберет силу», — отметил Моор.
Также губернатор рассказал подписчикам, что «Росатом» в рамках проекта «Эффективный регион» оказывает Тюменской области экспертную поддержку. По методикам госкорпорации по бережливым технологиям прошли обучение уже свыше 1,6 тыс. специалистов из самых разных сфер деятельности.
«Главное достижение — повысилось качество государственных услуг, сократилось время ожидания. Сотрудничество с госкорпорацией по проекту продолжим», — резюмировал глава региона.