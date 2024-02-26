В Тюмени водитель разбил три автомобиля, скрываясь от ГИБДД. Видео эпичной погони

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как стало известно, полицейские пытались остановить автомобилиста, однако тот переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше. После ДТП мужчина пытался сбежать. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как жители тюменской лесобазы узнали о своих разбитых автомобилях во дворе. Интернет-пользователи полагали, что машины разбил один из местных хулиганов, однако многие и подумать не могли, что авто зацепил скрывающийся «гонщик».