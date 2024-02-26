В Тюмени водитель разбил три автомобиля, скрываясь от ГИБДД. Видео эпичной погони

Как стало известно, полицейские пытались остановить автомобилиста, однако тот переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше. После ДТП мужчина пытался сбежать. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.