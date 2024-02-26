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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Тюменский водитель разбил три автомобиля, скрываясь от ГИБДД

В Тюмени водитель разбил три автомобиля, скрываясь от ГИБДД. Видео эпичной погони

26 февраля 2024, 12:15
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Тюменский водитель разбил три автомобиля, скрываясь от ГИБДД

В Тюмени пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, разбил три автомобиля на улице Домостроителей. Видео эпичной погони появилось в социальных сетях.
Сюжет
ДТП

Как стало известно, полицейские пытались остановить автомобилиста, однако тот переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше. После ДТП мужчина пытался сбежать. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как жители тюменской лесобазы узнали о своих разбитых автомобилях во дворе. Интернет-пользователи полагали, что машины разбил один из местных хулиганов, однако многие и подумать не могли, что авто зацепил скрывающийся «гонщик».

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