В Тюмени в схеме движения маршрутки №55 появятся новые остановки

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В маршрут №53 «микрорайон Тюменский — ЖК „Звездный городок“» включат новые остановочные пункты — «Квартал „Культура“» в прямом и обратном направлениях. Измененную схему опубликовала администрация города.
Осенью прошлого года тюменцы жаловались на этот маршрут. По словам горожан, он часто задерживается в выходные дни.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменили схему движения маршрута №21. В схему включили несколько новых остановочных пунктов.