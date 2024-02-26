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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Тюмени в схему движения маршрута №55 добавят новые остановки

В Тюмени в схеме движения маршрутки №55 появятся новые остановки

26 февраля 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Тюмени в схему движения маршрута №55 добавят новые остановки

Новые остановки будут добавлены в прямом и обратном направлениях. Изменения вступят в силу 1 марта.

В маршрут №53 «микрорайон Тюменский — ЖК „Звездный городок“» включат новые остановочные пункты — «Квартал „Культура“» в прямом и обратном направлениях. Измененную схему опубликовала администрация города.

Фото: администрация Тюмени

Осенью прошлого года тюменцы жаловались на этот маршрут. По словам горожан, он часто задерживается в выходные дни.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменили схему движения маршрута №21. В схему включили несколько новых остановочных пунктов.

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