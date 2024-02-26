В «Столото» прокомментировали отъезд тюменских лотерейных миллиардеров из страны

В пресс-службе компании «Столото» прокомментировали сведения об отъезде тюменских миллиардеров из страны. Ранее сообщалось, что семья Семеновых после выигрыша миллиарда рублей в лотерею якобы продала свою недвижимость в Тюмени и переехала за границу.