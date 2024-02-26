В «Столото» прокомментировали отъезд тюменских лотерейных миллиардеров из страны

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Знакомый семьи утверждал, что глава семьи уволился с места работы в водоканале.
Представители «Столото» опровергли данную информацию.
«Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сами Семеновы говорили, что планировали потратить выигрыш на новое жилье, путешествие и автомобиль. Коме того, пара хотела открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям.