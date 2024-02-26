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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

В «Столото» прокомментировали отъезд тюменских лотерейных миллиардеров из страны

В «Столото» прокомментировали отъезд тюменских лотерейных миллиардеров из страны

26 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI
В пресс-службе компании «Столото» прокомментировали сведения об отъезде тюменских миллиардеров из страны. Ранее сообщалось, что семья Семеновых после выигрыша миллиарда рублей в лотерею якобы продала свою недвижимость в Тюмени и переехала за границу.

Знакомый семьи утверждал, что глава семьи уволился с места работы в водоканале.

Представители «Столото» опровергли данную информацию.

«Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сами Семеновы говорили, что планировали потратить выигрыш на новое жилье, путешествие и автомобиль. Коме того, пара хотела открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям.

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