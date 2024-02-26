Тюменские военные инженеры проводят разминирование Авдеевки. Видео

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Специалистами проводится разминирование путей перемещения, жилых построек и административных зданий. На улицах по прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства.
Каждый день инженерные подразделения уничтожают в Авдеевке от 100 до 400 закладок, мин. Саперы также осматривают храм.
«Находили даже заминированные рации. Делают самодельные взрывные устройства. Это может быть рация, пачка сигарет, хоть что», — рассказал сапер с позывным Якут.
Напомним, что российские военные вытеснили ВСУ с занимаемых позиций более чем на 10 км в районе Авдеевки. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предложил ввести новую льготу для семей погибших участников СВО.