nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Тюменские военные инженеры участвуют в операции по разминированию Авдеевки

Тюменские военные инженеры проводят разминирование Авдеевки. Видео

26 февраля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские военные инженеры участвуют в операции по разминированию Авдеевки

Военные инженеры очищают Авдеевку от заложенных мин ВСУ. Как сообщается, среди бойцов много уроженцев Тюменской области.

Специалистами проводится разминирование путей перемещения, жилых построек и административных зданий. На улицах по прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства.

Каждый день инженерные подразделения уничтожают в Авдеевке от 100 до 400 закладок, мин. Саперы также осматривают храм.

«Находили даже заминированные рации. Делают самодельные взрывные устройства. Это может быть рация, пачка сигарет, хоть что», — рассказал сапер с позывным Якут.
У него осталась семья: служивший под Тюменью танкист погиб при штурме Авдеевки
Узнать подробнее

Напомним, что российские военные вытеснили ВСУ с занимаемых позиций более чем на 10 км в районе Авдеевки. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предложил ввести новую льготу для семей погибших участников СВО.

Читайте также:
В ТВВИКУ высказались о преследовании курсанта за песню «Вахтерам», спетую с МизулинойВ Тюмени разработали оружие для применения в зоне СВО28 человек погибли при обстреле Лисичанска. Губернатор Моор выразил соболезнования
#Видео#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Боеприпасы#Храм#Мины#СВО#Алина Петрова#ВСУ#Военные инженеры#Разминирование#Авдеевка#Саперы#Российские военные#Погибшие участники
В Тюмени под участниками «Битвы на Туре» провалился трамплин. ВИДЕО
Сегодня, 02:48
«Она популярная, поэтому я ее люблю». Как школьники Тюмени ждали встречи с Мизулиной
Вчера, 11:41
Тюменские лотерейные миллиардеры продали квартиру и уехали из страны
Сегодня, 07:28
«Лучший город земли?»: пять вещей, которые раздражают жителя Тюмени
Сегодня, 06:58
Подростковый суицид: год без роста
Вчера, 13:30
Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
22 февраля, 01:00