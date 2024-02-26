nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2024, 08:23

Published 26 февраля 2024, 08:23

Modified 3 марта, 18:50

Updated 3 марта, 18:50

Тюменские творческие коллективы могут выиграть гранты свыше 600 тысяч рублей

Тюменские творческие коллективы могут выиграть гранты свыше 600 тысяч рублей

26 февраля 2024, 08:23
Фото: 1MI.
Творческие коллективы Тюменской области могут получить гранты на реализацию своих проектов. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 27 февраля до 28 марта, сообщает Информцентр правительства региона.

Средства будут выделяться на проекты, содействующие укреплению нравственных ценностей и духовному развитию личности, по семи направлениям:

  • единство народов России;
  • историческая память и преемственность поколений;
  • крепкая семья;
  • музыкальное, театральное,
  • изобразительное искусство и связь поколений;
  • реабилитация людей с ОВЗ через искусство;
  • развитие креативных индустрий;
  • поддержка народных промыслов и ремесел.

Конкурс среди СОНКО проводит Департамент культуры Тюменской области. Его итоги будут объявлены до 19 мая. Максимальный размер субсидии — 625 000 рублей, в направлении социокультурной реабилитации — 650 000 рублей.

Заявки необходимо направить через личный кабинет на официальном сайте конкурса. Здесь же или по телефону 8 (3452) 42-74-29 можно подробно ознакомиться со всеми условиями конкурса.

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.

За последние десять лет грантовую поддержку на общую сумму 35 млн рублей получили 131 учреждение культуры и 148 сотрудников. На выигранные деньги были закуплены библиотечная мебель, компьютерная техника, модульные конструкции, сценические костюмы, фототехника и другое оборудование.

Тюменские таланты поддерживают региональные и федеральные власти
Узнать подробнее
Читайте также:
Моор назначил нового главу департамента культуры Тюменской областиГотовится к открытию новый Дом культуры в селе Большое СорокиноДва Дома культуры отремонтируют в Тобольском районеГубернатор Моор поручил отремонтировать дом культуры в Аромашево
Тюменские власти поддержат грантами творческие проекты работников культуры
Узнать подробнее
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика