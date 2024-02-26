Тюменские творческие коллективы могут выиграть гранты свыше 600 тысяч рублей

Posted 26 февраля 2024, 08:23
Published 26 февраля 2024, 08:23
Modified 3 марта, 18:50
Updated 3 марта, 18:50
Средства будут выделяться на проекты, содействующие укреплению нравственных ценностей и духовному развитию личности, по семи направлениям:
Конкурс среди СОНКО проводит Департамент культуры Тюменской области. Его итоги будут объявлены до 19 мая. Максимальный размер субсидии — 625 000 рублей, в направлении социокультурной реабилитации — 650 000 рублей.
Заявки необходимо направить через личный кабинет на официальном сайте конкурса. Здесь же или по телефону 8 (3452) 42-74-29 можно подробно ознакомиться со всеми условиями конкурса.
Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.
За последние десять лет грантовую поддержку на общую сумму 35 млн рублей получили 131 учреждение культуры и 148 сотрудников. На выигранные деньги были закуплены библиотечная мебель, компьютерная техника, модульные конструкции, сценические костюмы, фототехника и другое оборудование.