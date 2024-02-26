Тюмень впервые примет всероссийские старты по легкой атлетике среди слабовидящих

Posted 26 февраля 2024, 13:07
Published 26 февраля 2024, 13:07
Modified 4 марта, 11:05
Updated 4 марта, 11:05
Местом проведения станет легкоатлетический манеж на Луначарского, 12. Начало в 11:00. Торжественное открытие запланировано на 12:45.
На данный момент заявки на участие поступили от 92 спортсменов из 19 регионов. В программу соревнований войдут испытания по бегу на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, толканию ядра, а также прыжкам в длину и высоту.
«В прошлом году в нашем регионе прошли четыре всероссийских турнира по различным видам спорта, а теперь рады принять и соревнования по легкой атлетике. Это стало возможным после того, как президент всероссийской федерации спорта слепых Ольга Семенова посетила Тюмень. Она высоко оценила наши спортивные объекты, и особенно легкоатлетический манеж», — пояснил заместитель председателя совета Тюменской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спорта слепых» Алексей Сиваков.
Отметим, что регионе планомерно ведется работа по созданию и обновлению необходимой инфраструктуры как для любителей спорта, так и профессионалов. Одна из задач в деятельности регионального правительства создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников в каждом городе и районе Тюменской области.