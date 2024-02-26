Тюмень впервые примет всероссийские старты по легкой атлетике среди слабовидящих

Местом проведения станет легкоатлетический манеж на Луначарского, 12. Начало в 11:00. Торжественное открытие запланировано на 12:45.



На данный момент заявки на участие поступили от 92 спортсменов из 19 регионов. В программу соревнований войдут испытания по бегу на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, толканию ядра, а также прыжкам в длину и высоту.