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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области

«С честью выполнил свой долг»: в зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области

26 февраля 2024, 06:29
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области

Сергей Костиков погиб 9 февраля. Простились с ним в его родном селе Армизонское.
«Сергей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей и выражаем родным и близким искренние соболезнования. Вечная память Герою», — пишут в Телеграм-канале администрации Армизонского района.
Фото: Администрация Армизонского муниципального района / Телеграм

Молодой человек погиб при выполнении боевых задач на Авдеевском направлении. Простились с бойцом в селе Армизонское 25 февраля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба Владимир Егоров. У бойца остались жена и две дочери.

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