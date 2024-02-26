«С честью выполнил свой долг»: в зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
«Сергей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей и выражаем родным и близким искренние соболезнования. Вечная память Герою», — пишут в Телеграм-канале администрации Армизонского района.
Молодой человек погиб при выполнении боевых задач на Авдеевском направлении. Простились с бойцом в селе Армизонское 25 февраля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба Владимир Егоров. У бойца остались жена и две дочери.