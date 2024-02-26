МСП из сферы ИТ привлекли льготных кредитов почти на 30 млрд рублей

ТАСС сообщает, что генеральный директор КМСП Исаевич рассказал о поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере ИТ как одном из ключевых приоритетов. Решение этой задачи позволяет повысить технологический суверенитет России и решить вопросы импортозамещения. Использование Национальной гарантийной системы и предоставление льготных кредитов позволяют увеличивать объемы поддержки МСП-предприятий в отрасли информационных технологий. В прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму около 30 миллиардов рублей. Александр Исаевич напомнил, что объем льготных кредитов в 2019 году был равен 5,3 миллиарда рублей.