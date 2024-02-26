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МСП из сферы ИТ привлекли льготных кредитов почти на 30 млрд рублей

МСП из сферы ИТ привлекли льготных кредитов почти на 30 млрд рублей

26 февраля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году малые и средние предприятия в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения получили льготные кредиты на сумму около 30 миллиардов рублей, что превышает результаты предыдущего года на 96%.

Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич — его слова приводятся в пресс-релизе компании.

ТАСС сообщает, что генеральный директор КМСП Исаевич рассказал о поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере ИТ как одном из ключевых приоритетов. Решение этой задачи позволяет повысить технологический суверенитет России и решить вопросы импортозамещения. Использование Национальной гарантийной системы и предоставление льготных кредитов позволяют увеличивать объемы поддержки МСП-предприятий в отрасли информационных технологий. В прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму около 30 миллиардов рублей. Александр Исаевич напомнил, что объем льготных кредитов в 2019 году был равен 5,3 миллиарда рублей.

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по объемам поддержки и ее приросту по сравнению с 2022 годом. Москва выдала 15,8 миллиарда рублей (прирост на 112%), а Санкт-Петербург — 3,3 миллиарда рублей (прирост на 107%). Кроме того, в топ-5 регионов также вошли Республика Татарстан (1,6 миллиарда рублей, +57%), Республика Башкортостан (0,7 миллиарда рублей, +418%) и Самарская область (0,6 миллиарда рублей, +129%).

В Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации. Представители сегмента малого и среднего предпринимательства с их помощью могут получать финансирование от банков без залога или при его недостаточности, используя гарантии и поручительства. Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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