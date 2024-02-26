МСП из сферы ИТ привлекли льготных кредитов почти на 30 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич — его слова приводятся в пресс-релизе компании.
ТАСС сообщает, что генеральный директор КМСП Исаевич рассказал о поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере ИТ как одном из ключевых приоритетов. Решение этой задачи позволяет повысить технологический суверенитет России и решить вопросы импортозамещения. Использование Национальной гарантийной системы и предоставление льготных кредитов позволяют увеличивать объемы поддержки МСП-предприятий в отрасли информационных технологий. В прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму около 30 миллиардов рублей. Александр Исаевич напомнил, что объем льготных кредитов в 2019 году был равен 5,3 миллиарда рублей.
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по объемам поддержки и ее приросту по сравнению с 2022 годом. Москва выдала 15,8 миллиарда рублей (прирост на 112%), а Санкт-Петербург — 3,3 миллиарда рублей (прирост на 107%). Кроме того, в топ-5 регионов также вошли Республика Татарстан (1,6 миллиарда рублей, +57%), Республика Башкортостан (0,7 миллиарда рублей, +418%) и Самарская область (0,6 миллиарда рублей, +129%).
В Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации. Представители сегмента малого и среднего предпринимательства с их помощью могут получать финансирование от банков без залога или при его недостаточности, используя гарантии и поручительства. Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».