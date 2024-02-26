Как выглядят сегодня актрисы турецкого исторического сериала «Великолепный век»

Главную роль в этой исторической многосерийной картине сыграла Мерьем Узерли. До съемок «Великолепного века» актриса проживала в Германии, на исторической родине своей матери. Из множества претенденток на эту роль в конечном счете выбор пал на Узерли. Участие в сериале сделало ее узнаваемой во всем мире. Но в 2013 году на фоне усталости, как физической, так и моральной, Мерьем покинула сериал. Дальнейшую жизнь она решила посвятить семье. В 2014 году она родила дочь Лару, а в 2021 году в ее семье появилась еще одна дочь — Лили Кои. Сейчас Мерьем удается строить успешную карьеру актрисы и заботиться о детях, пишет newia.ru.