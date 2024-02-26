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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Как выглядят сегодня актрисы турецкого исторического сериала «Великолепный век»

Как выглядят сегодня актрисы турецкого исторического сериала «Великолепный век»

26 февраля 2024, 15:06
Фото: kinopoisk.ru
Турецкий сериал «Великолепный век» завершился почти 10 лет назад. Сериал смог покорить сердца телезрителей по всему миру. Многие его поклонники даже сейчас продолжают следить за судьбой полюбившихся актеров не только на экранах, но и в соцсетях, искренне удивляясь, что в жизни они совсем другие.

Главную роль в этой исторической многосерийной картине сыграла Мерьем Узерли. До съемок «Великолепного века» актриса проживала в Германии, на исторической родине своей матери. Из множества претенденток на эту роль в конечном счете выбор пал на Узерли. Участие в сериале сделало ее узнаваемой во всем мире. Но в 2013 году на фоне усталости, как физической, так и моральной, Мерьем покинула сериал. Дальнейшую жизнь она решила посвятить семье. В 2014 году она родила дочь Лару, а в 2021 году в ее семье появилась еще одна дочь — Лили Кои. Сейчас Мерьем удается строить успешную карьеру актрисы и заботиться о детях, пишет newia.ru.

Нур Феттахоглу, также как и Узерли, родилась в Германии. Но затем вернулась на историческую родину. Ее героиня — старшая жена султана Сулеймана Махидевран. На протяжении всего фильма ее героиня испытывает неприязнь к Хюррем и всячески пытается навредить ей. Однако в реальной жизни Феттахоглу далека от экранного образа, она мирный и веселый человек. А после этого проекта только умножила славу. За плечами у звезды два неудачных брака. Актриса самостоятельно воспитывает дочь Элису Гюзин.

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