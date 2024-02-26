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Глава РЭО Буцаев: Более 7 тыс. пользователей подключились к системе учета ТКО

Глава РЭО Буцаев: Более 7 тыс. пользователей подключились к системе учета ТКО

26 февраля 2024, 17:55
Фото: reo.ru
Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года. В ней уже зарегистрировались свыше 7000 пользователей. Российский экологический оператор также запустил сайт, содержащий актуальную информацию о ФГИС УТКО.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что пользователями системы являются 3718 муниципалитетов, 182 регоператора и специалисты РЭО. В настоящее время сведения во ФГИС УТКО поступают из 85 регионов РФ. Более того, все эти сведения оперативно отображаются на сайте. Об этом пишет gorod55.ru.

«Всего в системе зарегистрировались более 7000 пользователей. ФГИС УТКО позволяет сделать отрасль по обращению с отходами прозрачной, а также является еще одним шагом для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — добавил он.

Сведения о действующих и строящихся объектах обращения с ТКО, а также статистические данные ФГИС УТКО находятся для граждан в свободном доступе.

Все вопросы от пользователей, касающиеся работы ФГИС УТКО, обрабатывают специалисты РЭО, отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров. Они также помогают публиковать информацию в соответствии с требованиями законодательства. В настоящее время служба поддержки обработала около 3000 заявок.

«Для удобства на сайте размещены подробные видеоуроки, на еженедельной основе проводятся видеосовещания с возможностью диалога», — сказал он.

На основании указа президента РФ 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор», основной целью которой является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология» это требуется, для того чтобы снизить объемы захоронения ТКО и тем самым уменьшить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, направляемых на полигоны. Достижение таких показателей не представляется возможным без построения экономики замкнутого цикла.

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