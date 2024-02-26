Глава РЭО Буцаев: Более 7 тыс. пользователей подключились к системе учета ТКО

На основании указа президента РФ 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор», основной целью которой является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология» это требуется, для того чтобы снизить объемы захоронения ТКО и тем самым уменьшить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, направляемых на полигоны. Достижение таких показателей не представляется возможным без построения экономики замкнутого цикла.